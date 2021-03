Beatles night | commedia dialettale e teatro online | gli eventi del week-end

(Di sabato 6 marzo 2021) Il-end di sabato 6 e domenica 7 marzo vedrà Bergamo nella zona color arancione scuro. Sono più stringenti, dunque, ele restrizioni disposte per contrastare la pandemia da Covid. Compatibilmente con queste limitazioni, dunque, sabato 6 marzo sui svolgerà il tradizionale appuntamento con il Mercato dlela Terra di Treviglioe della Gera d’0Adda. Slow Food propone questo appuntamento come occasione per incontrare gli agricoltori e i trasformatori che ci presentano e ci raccontano i prodotti da loro stessi coltivati e/o trasformati. Il mercato si svolge in viale del Partigiano, di fronte all’Istituto Salesiano e sopra la piazza Setti. Sempre sabato 6 marzo il Comune di Leffe promuove la valorizzazione delle risorse del territorio portando in piazza, attraverso la filiera corta, la qualità della produzione del settore agro alimentare locale. Durante lo svolgimento del ...

... Mirco Sonett (sousafono) e Riccardo Galardini (banjo) presentano la musica deiin una ... "A hard day's" e "One after 909" in versione blues. Avanti... Mirco Sonett (sousafono) e Riccardo Galardini (banjo) presentano la musica deiin una ... 'A hard day's' e 'One after 909' saranno suonate in versione blues.Grosseto, 5 marzo 2021 - La musica dei Beatles apre la seconda parte della stagione musicale “Aspettando il premio Scriabin” promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con l'Associazione musica ...Negli anni Sessanta la Beatlemania travolse i Fab Four e la loro quotidianità divisa tra rock 'n roll e interviste. Scopriamo le risposte più divertenti.