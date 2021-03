Zio | stasera ti vedrò cantare? No | anche stasera canto tardissimo | il post di Ermal Meta

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Pronto zioti?”, chiede la nipotina. E lo zio, in gara a Sanremo 2021, risponde: “No amore,e tu a quell’ora starai già dormendo.” Dunque: “Allora ti sogno, zio”. A twittare la conversazione è lo stesso artista: per qualche utente ilsarebbe un modo per lamentarsi indirettamente dell’orario della propria esibizione. “Pronto zioti?”“No amore,e tu a quell’ora ...