Zingaretti tira dritto | «Non sono riuscito a pacificare il partito»

(Di sabato 6 marzo 2021) «Un mio ripensamento non c’è e non ci sarà. Se era maturata l’idea che il problema potessi essere io, ho tolto a tutti questo problema. Ho fatto un passo di lato, non scompaio». Nicolasulle dimissioni. Parla all’inaugurazione di un campo sportivo a Torre Gaia, periferia di Roma, vestendo i panni di presidente della Regione, quelli in cui evidentemente si sente più a suo agio. E risponde ai cronisti che gli chiedono se l’assemblea di metà marzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La7tv : #lariachetira @a_padellaro: 'Credo molto allo sfogo di #Zingaretti, ha usato espressioni durissime e inusuali'. E c… - La7tv : #lariachetira Laura #Ravetto (Lega): 'La Lega è concentrata sul far arrivare i vaccini, sul rottamare le cartelle e… - rotovisor : #Sanremo2021 Passare da Matilda De Angelis ed Elodie a Barbara Palombelli. Perché? Allora Zingaretti. Così si rende utile, si tira su. - APretolani : @Enrico__Costa @Azione_it Si straparla, per le dimissioni di Zingaretti, di poteri forti che vogliono stravolgere l… - esajas1 : RT @La7tv: #lariachetira @a_padellaro: 'Credo molto allo sfogo di #Zingaretti, ha usato espressioni durissime e inusuali'. E citando #Renzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti tira

... governatore dell'Emilia e possibile successore dialla guida del Pd, dicesse, pure ... In fondo, se vuoi star bene in Europa, devi parafrasare un proverbio chein ballo Dio: uno dei più ...'Le dimissioni di Nicolasono state una mossa giusta, oppure una mossa sbagliata?' chiede senza tanti giri di parole Francesco Magnani ad Alessandra Ghisleri , durante L'aria che, in onda su La7. 'Il post di ...Roma, 5 mar (Adnkronos) – "Capisco le difficoltà, ma non era questo il momento di dimettersi. Ora speriamo che possa rientrare, che l'Assemblea possa respingere le sue dimissioni e che il segretario p ...(Agenzia Vista) Roma, 5 marzo Zingaretti segna un rigore all’inaugurazione del Playground di Torre Gaia a Roma Le immagini del governatore del Lazio Nicola Zingaretti che tira il pallone in porta ne ...