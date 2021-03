Uomini e Donne, Tina Cipollari assente in studio: sta male? (Di venerdì 5 marzo 2021) I telespettatori di Uomini e Donne sono preoccupati per l’assenza di Tina Cipollari alla nuova puntata del programma, andata in onda su Canale 5 questo 4 marzo 2021. A far notare prima di tutti l’assenza dell’opinionista in studio, in apertura dell’appuntamento tv, è la conduttrice Maria De Filippi, che poi chiede spiegazioni in merito all’accadimento all’altro opinionista Gianni Sperti. A questo punto, Sperti motiva l’assenza di Tina facendo riferimento ad una certa ingordigia della Cipollari, che le avrebbe provocato un problema di salute di un certo peso. I fan della Cipollari, intanto, temono di non rivedere in tv e ancora per molto la loro beniamina. Di questo e molto altro, vi parliamo qui di seguito. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 marzo 2021) I telespettatori disono preoccupati per l’assenza dialla nuova puntata del programma, andata in onda su Canale 5 questo 4 marzo 2021. A far notare prima di tutti l’assenza dell’opinionista in, in apertura dell’appuntamento tv, è la conduttrice Maria De Filippi, che poi chiede spiegazioni in merito all’accadimento all’altro opinionista Gianni Sperti. A questo punto, Sperti motiva l’assenza difacendo riferimento ad una certa ingordigia della, che le avrebbe provocato un problema di salute di un certo peso. I fan della, intanto, temono di non rivedere in tv e ancora per molto la loro beniamina. Di questo e molto altro, vi parliamo qui di seguito.e ...

