Tre terremoti di 6.9, 7.1 e 8.1: centinaia di persone in fuga. Confermato tsunami (Di venerdì 5 marzo 2021) Una nuova scossa di terremoto di 8.1 ha allarmato nuovamente la Nuova Zelanda. L'allerta tsunami diramata dopo la prima scossa di magnitudo 6.9 registrata nelle prime ore della mattinata di oggi è stata estesa ora a tutto il Pacifico, con l'invito per la popolazione di allontanarsi il prima possibile verso alture e zone più interne del Paese. Una nuova allerta tsunami dopo la seconda scossa a largo della Nuova Zelanda di magnitudo 8.1. L'allerta è stata estesa a tutto il Pacifico. La profondità è di 10 km con epicentro in una località remota a 960km da Tonga. Onde anomale previste verso Nuova Zelanda e Australia oltre che verso le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste della Colombia, dell'Ecuador, Costa Rica e del Messico. Il primo sisma di magnitudo 6.9 aveva allarmato immediatamente le autorità neozelandesi e aveva avuto il suo ...

