"The hurt locker", il primato di Kathryn Bigelow: la più cazzuta di Hollywood (Di venerdì 5 marzo 2021) THE hurt locker Raimovie, ore 21.10. Con Jeremy Renner, Ralph Fiennes, Guy Pearce. Regia di Kathryn Bigelow. Produzione USA 2008. Durata: 2 ore e 11 minuti LA TRAMA In Iraq una squadra di artificieri americani è addetta al ritrovamento e alla disattivazione degli esplosivi. E' una scommessa quotidiana colla morte, non sempre vinta. Il comandante del gruppo avrebbe la possibilità di interrompere questo gioco mortale. Torna in America, lo aspetta un congedo con tutti gli onori. Ma lui decide di tornare a scovare le mine. L'esaltazione dell'adrenalina è ormai una droga. Ha preso il sopravvento sull'istinto di conservazione. PERCHÈ VEDERLO Perché è una nuova prova del primato di Kathryn Bigelow come regista più cazzuta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) THERaimovie, ore 21.10. Con Jeremy Renner, Ralph Fiennes, Guy Pearce. Regia di. Produzione USA 2008. Durata: 2 ore e 11 minuti LA TRAMA In Iraq una squadra di artificieri americani è addetta al ritrovamento e alla disattivazione degli esplosivi. E' una scommessa quotidiana colla morte, non sempre vinta. Il comandante del gruppo avrebbe la possibilità di interrompere questo gioco mortale. Torna in America, lo aspetta un congedo con tutti gli onori. Ma lui decide di tornare a scovare le mine. L'esaltazione dell'adrenalina è ormai una droga. Ha preso il sopravvento sull'istinto di conservazione. PERCHÈ VEDERLO Perché è una nuova prova deldicome regista piùdi ...

