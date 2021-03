Stavolta al Pd non basterà l'ennesima unità di facciata (Di venerdì 5 marzo 2021) Le parole sono pietre e continuo a rimuginare quelle scelte ieri da Nicola per il suo post. “Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid”. Ora un coro si leva perché Zingaretti ci ripensi. Se lo decidesse l’Assemblea nazionale, almeno nella sua grandissima parte, darebbe fiducia al segretario. Per quanto conta lo farei anch’io. Ma sono sincera, se ci accontentassimo di un’ennesima ritrovata unità di facciata in nome dell’ennesima emergenza il destino del Pd sarebbe segnato. È evidente il dramma del nostro Paese, afferrato dalla pandemia, da angosce e bisogni crescenti. In pochi giorni l’Italia potrebbe contare e piangere oltre 100.000 morti. Ed è vero, la prima responsabilità è nel sostegno al ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Le parole sono pietre e continuo a rimuginare quelle scelte ieri da Nicola per il suo post. “Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid”. Ora un coro si leva perché Zingaretti ci ripensi. Se lo decidesse l’Assemblea nazionale, almeno nella sua grandissima parte, darebbe fiducia al segretario. Per quanto conta lo farei anch’io. Ma sono sincera, se ci accontentassimo di un’ritrovatadiin nome dell’emergenza il destino del Pd sarebbe segnato. È evidente il dramma del nostro Paese, afferrato dalla pandemia, da angosce e bisogni crescenti. In pochi giorni l’Italia potrebbe contare e piangere oltre 100.000 morti. Ed è vero, la prima responsabilità è nel sostegno al ...

Ultime Notizie dalla rete : Stavolta non Stavolta al Pd non basterà l'ennesima unità di facciata Il tema è dunque serissimo ed è un imperativo non rimuovere le cose di fondo che vanno cambiate con radicalità. Siamo in un mondo nuovo che dà anche frutti buoni. Con Biden e Harris l'Occidente può ...

Il tema è dunque serissimo ed è un imperativo non rimuovere le cose di fondo che vanno cambiate con radicalità. Siamo in un mondo nuovo che dà anche frutti buoni. Con Biden e Harris l'Occidente può ...