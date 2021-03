Serie C, le date dei recuperi della 27a e della 28a giornata (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lega dispone che le sotto indicate gare, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati: 9 a giornata DI RITORNO – MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021 GIRONE A OLBIA – COMO Ore 15.00 8 a giornata DI RITORNO – MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021 GIRONE C CAVESE – POTENZA Ore 15.00 9 a giornata DI RITORNO – MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 GIRONE C TERNANA – CAVESE Ore 15.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lega dispone che le sotto indicate gare, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nellee con gli orari di seguito riportati: 9 aDI RITORNO – MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021 GIRONE A OLBIA – COMO Ore 15.00 8 aDI RITORNO – MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021 GIRONE C CAVESE – POTENZA Ore 15.00 9 aDI RITORNO – MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 GIRONE C TERNANA – CAVESE Ore 15.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NewsTuttoC : Serie C, decise le date dei recuperi di tre gare della 27^ e 28^ giornata - IAMCALCIOSALERN : Serie C: stabilite date e orari di Cavese-Potenza e Ternana-Cavese - moonvstark : -uscire abbastanza dopo poco il finale della serie e quindi le spiegazioni sarebbero state date più velocemente, in… - pola1945 : RT @Emanuelamodene1: ??Nessuno vi ha mai detto che queste porcate interessano ai dementi come voi di MEDIASET?Date informazioni serie,le fre… - Emanuelamodene1 : ??Nessuno vi ha mai detto che queste porcate interessano ai dementi come voi di MEDIASET?Date informazioni serie,le… -