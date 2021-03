(Di venerdì 5 marzo 2021) Ventiduesono statiA20 perché a rischio crollo. Traffico limitato.– Ventiduesono statiA20perché a rischio crollo. L’ordinanza è stata firmata dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto ed eseguita dalla Polizia di Stato. Le strutture sono state affidate in custodia agli enti fruitori del piano viabili. Il sequestro ha portato alla limitazione del traffico per evitare un crollo che potrebbe portare ad una nuova tragedia molto simile a quella di Genova. Nei prossimi giorni inizieranno i necessari funzionali e delle operazioni di ripristino e, solamente dopo, si ritornerà ad aprire il tratto di strada a tutte le vetture. L’indagine L’indagine è ...

Agenzia_Ansa : Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato il sequestro preventivo di ventidue cavalcavia a rischio crollo che… - SkyTG24 : Sequestrati 22 cavalcavia a rischio crollo su autostrada A20 Messina-Palermo - MediasetTgcom24 : Messina, sequestrati su A20 22 cavalcavia a rischio crollo #messina - Danae0308 : RT @serebellardinel: #Autostrada #Messina #palermo, sequestrati 22 cavalcavia per rischio crollo,quattro gli indagati!E solo @Mov5Stelle ha… - news_mondo_h24 : Sequestrati 22 cavalcavia sulla A20 Messina-Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati cavalcavia

sono stati affidati in custodia - dice la polizia - agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei ...19.4222A20 a rischio Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha odinato il sequestro preventivo di 22a rischio crollo sull'Autostrada A20 Messina - Palermo, nel Messinese. I ...L’incidente sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Buonfornello. Viaggiava con il figlio che non è stato trovato ed è precipitata da circa 25 metri di altezza ...Secondo il provvedimento emesso dal giudice, le condizioni dei cavalcavia sarebbero così deteriorate da comportare un alta probabilità di crollo improvviso ...