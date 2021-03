Santana dopo il gol da record nel derby: “Mi sento vivo, voglio incidere di più. Io un palermitano acquisito” (Di venerdì 5 marzo 2021) L’edizione odierna de La “Gazzetta dello Sport” ha riportato le dichiarazioni di Mario Alberto Santana, capitano del Palermo e primo ed unico giocatore rosanero a segnare in tutte le categorie dalla Serie A alla D: “Se mi aspettavo un maggior coinvolgimento da Boscaglia? Mi sarei aspettato di incidere di più in campo, non solo fuori, perché mi sentivo vivo e lo dimostravo in allenamento, ogni giorno. Però, ogni allenatore ha le sue idee e bisogna accettarle, nella mia carriera non sono mai andato a chiedere spiegazioni, nemmeno stavolta. E’ stato un derby, che è una partita a sé, non lo si può nascondere, già io che sono un palermitano acquisito la vivo diversamente da tutte le altre. Però quello che deve rimanere è che dentro abbiamo tanto, non siamo certo una squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) L’edizione odierna de La “Gazzetta dello Sport” ha riportato le dichiarazioni di Mario Alberto, capitano del Palermo e primo ed unico giocatore rosanero a segnare in tutte le categorie dalla Serie A alla D: “Se mi aspettavo un maggior coinvolgimento da Boscaglia? Mi sarei aspettato didi più in campo, non solo fuori, perché mi sentivoe lo dimostravo in allenamento, ogni giorno. Però, ogni allenatore ha le sue idee e bisogna accettarle, nella mia carriera non sono mai andato a chiedere spiegazioni, nemmeno stavolta. E’ stato un, che è una partita a sé, non lo si può nascondere, già io che sono unladiversamente da tutte le altre. Però quello che deve rimanere è che dentro abbiamo tanto, non siamo certo una squadra ...

