Sanremo 2021, Fedez e Michielin fuori dalla top 10 si consolano con «i super complimenti di Al Bano e dei Jalisse» (Di venerdì 5 marzo 2021) Michielin e Fedez I Maestri dell'Orchestra non hanno apprezzato la loro performance, relegandoli ieri sera al ventunesimo posto nella loro personale classifica, e in quella generale sono finiti fuori dalla top ten. Ma Francesca Michielin e Fedez non se ne preoccupano, forse confidando nel televoto del Festival di Sanremo 2021. Al momento la soddisfazione viene dai complimenti ricevuti per il loro medley E allora felicità. I due si sono esibiti sulle note di Felicità, Fiumi di parole, Non amarmi, Le cose che abbiamo in comune e Dal Verde e, come dichiarato questa mattina in conferenza stampa, la loro performance è stata apprezzata sia da Al Bano che dai Jalisse. Oltreché dai professori di ...

