Russia | nominata la nuova console generale a Genova

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il nuovodella Federazione Russa aè la dottoressa Maria Vedronskaja. laureata presso l’Istituto Statale delle Relazioni Internazionali di Mosca è diplomatica di carriera. Dal 1998 è in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri. Ha ricoperto varie cariche diplomatiche sia all’Amministrazione Centrale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa che all’estero. Dal 1999 al 2004, dal 2005 al 2009 addetto, secondo segretario dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia. Dal 2010 al 2020 primo segretario, consigliere, primo consigliere del Primo Dipartimento Europeo del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa. Dal gennaio all’ottobre 2020 Capo Ufficio dello stesso Dipartimento. Dall’ottobre 2020della Federazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia nominata

Roma, 4 mar. (askanews) - Vincenzo Schiavo è stato nominato vicepresidente della Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) al termine del consiglio di amministrazione tenutosi questa mattina in videocall ...
NAPOLI – Vincenzo Schiavo è stato nominato vicepresidente della Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) al termine del consiglio di amministrazione tenutosi questa mattina in videocall tra Mosca e Mila ...