Roma, un duro colpo per Fonseca nella corsa Champions (Di venerdì 5 marzo 2021) Il centrocampista della Roma Veretout resterà fermo per infortunio fino a Pasqua: Fonseca dovrà rinunciare a lui nei quarti d’Europa League Brutte notizie per Jordan Veretout e la Roma. Il francese dovrà fermarsi per diverse settimane. Il calciatore francese sarà un’assenza molto pesante per Paulo Fonseca nella corsa Champions. Il francese ha ripetuto gli esami Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 marzo 2021) Il centrocampista dellaVeretout resterà fermo per infortunio fino a Pasqua:dovrà rinunciare a lui nei quarti d’Europa League Brutte notizie per Jordan Veretout e la. Il francese dovrà fermarsi per diverse settimane. Il calciatore francese sarà un’assenza molto pesante per Paulo. Il francese ha ripetuto gli esami Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Marika802 : @infotommizorzi Dopo l' albergo pagato ,il passaggio giustamente accettato...e una tratta roma milano poteva digl… - oriano_david : @PoliticaPerJedi Persona nata cresciuta e pasciuta al di sotto di certe latitudini, si trova ad affrontare in perio… - paolomoderato : @marieta99044909 @NicoTuscany1 Deve andare a fare il sindaco di Roma. È perfetto. Prestigio. Lavoro duro. Saprebbe… - GoffredoB : @Cesare14931834 @Zeccarossa1 @pdnetwork sì, potrebbe darsi. ma lui stesso non volle correre per Roma a suo tempo, quello è un lavoro duro - danstellina : @laramps @giodiamanti Candidarsi sindaco di Roma con mezzo partito che gli rema contro e dopo quel duro atto di acc… -