Restrizioni Covid: cosa fare e cosa no fino al 6 aprile (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo il Dpcm del 2 marzo 2021 firmato dal premier Mario Draghi, sono cambiate ancora una volta le regole e le Restrizioni Covid per il contenimento dei contagi su tutto il territorio nazionale. Mentre la situazione attuale vede un aumento dei contagi e sempre più territori virare verso l’arancione e il rosso, uno spiraglio verso l’allentamento viene dall’istituzione della Zona Bianca, alla quale possono accedere le regioni all’interno delle quali l’incidenza settimanale dei nuovi contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Nelle regioni che appartengono alla Zona bianca cessano di valere le Restrizioni imposte dal Dpcm per le zone con un rischio più elevato. Solo la Sardegna in questo momento appartiene a questa zona dalle Restrizioni più allentate, che vede la riapertura di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo il Dpcm del 2 marzo 2021 firmato dal premier Mario Draghi, sono cambiate ancora una volta le regole e leper il contenimento dei contagi su tutto il territorio nazionale. Mentre la situazione attuale vede un aumento dei contagi e sempre più territori virare verso l’arancione e il rosso, uno spiraglio verso l’allentamento viene dall’istituzione della Zona Bianca, alla quale possono accedere le regioni all’interno delle quali l’incidenza settimanale dei nuovi contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Nelle regioni che appartengono alla Zona bianca cessano di valere leimposte dal Dpcm per le zone con un rischio più elevato. Solo la Sardegna in questo momento appartiene a questa zona dallepiù allentate, che vede la riapertura di ...

Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - NicolaPorro : Troppo spesso dimentichiamo di vivere in un periodo liberticida, non rimane che rispolverare alcune letture interes… - LeggiOggi_it : Nuove restrizioni #COVID Cosa si può fare e cosa no fino al 6 aprile ?? - latribunedeTS : RT @Terrasanta_Net: #Israele guarda avanti con una certa fiducia e allenta le restrizioni, grazie a un'efficace campagna vaccinale. Nei #Te… - MatteoBandit2 : @markorusso69 Le pecore stavano iniziando a pensare che il Covid 'classico' fosse controllabile. Serviva qualcosa d… -