Mutui Casa | come sospendere le rate con la banca

(Di venerdì 5 marzo 2021)ledel mutuo: in molti ci hanno pensato, o hanno dovuto farlo, complice la crisi economica causata dalla pandemia del Covid-19 che sta facendo impennare la disoccupazione, nonostante il blocco dei licenziamenti. Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria nel nostro Paese, sono state vaalcune misure per dare un po’ di respiro a chi si trova in difficoltà economica e non ce la fa più a onorare i debiti contratti in precedenza per metter su. Si tratta di alcune norme del Decreto Liquidità varato lo scorso anno dal governo Conte, che sono state poi prorogate fino al 31 dicembre del 2021 e che consentono appunto diledel mutuo senza conseguenze, cioè senza essere segnalaticattivi pagatori. Ma ...

Una mano notevole è stata data dal sistema bancario che non ha mai fatto venire meno il sostegno al mercato con ierogati, in larga parte per acquisto di prima(86,7% con un taglio medio ...... dove le attività commerciali e i privati cittadini faticano a pagare affitti,ed utenze ...che saranno costretti a pagare questa insopportabile e fastidiosa tassa pur rimanendo chiusi in, in ...Disoccupati, cassintegrati e persone in difficoltà. Chi ha diritto alle agevolazioni che consentono di congelare il debito per un po’ di mesi.La pandemia ha rimesso la casa al centro, complice lo smart working che l’ha fatta diventare anche luogo di lavoro. Va letto pure in quest’ottica il sorpasso dei mutui ...