Monza | Stefanel riapre in centro nonostante la pandemia | l' ha comprata OVS

Ultime Notizie dalla rete : Monza Stefanel

il Corriere delle Alpi

Il negoziodiha riaperto le vetrine al pubblico, da mercoledì 3, in vicolo Duomo. In seguito al passaggio di proprietà del brande di 23 negozi a gestione diretta, OVS, leader in Italia ...... in piazza Roma, alcuni calcinacci sono crollati da una parete esterna di un edificio, che a piano terra, ospita il negozio. Sul posto si sono precipitate l'Autopompa e l'autoscala di: ..."Il primo step per il rilancio dello storico brand che prevede un ampio piano di crescita già nel corso del 2021 in Italia e all’estero", fa sapere l'azienda ...Intervento dei Vigili del Fuoco, oggi 19 febbraio 2021, in centro a Monza: intorno alle ore 10.20, in piazza Roma, alcuni calcinacci sono crollati da una parete esterna di un edificio, che a piano ter ...