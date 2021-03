Microsoft Edge 89 | disponibile per Windows e macOS

Leggi su windowsinsiders

(Di venerdì 5 marzo 2021) La versione 89.0.774.45 del browserè da ieri seraal download per gli utenti che utilizzano. Novità principali Schede in sospensione Questa funzionalità consente di migliorare le prestazioni mandando le schede inattive in sospensione dopo un periodo di tempo prestabilito. Grazie a questa funzione l’utilizzo della CPU viene ridotto del 26% in media e l’utilizzo della memoria RAM del 16% in media. Avvio più veloce Per velocizzare l’apertura il browser viene avviato in background quando si accede al PC. Inoltre, continuerà ad essere eseguito in background anche quando ci chiudono tutte le schede del browser. Schede verticali Le schede verticali sono ora disponibili per tutti e non è più necessario abilitare manualmente tramite flag. Pulsante Estensioni ...