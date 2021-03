Juventus-Lazio, Pirlo: “Tutto sulle condizioni di De Ligt e Bonucci. L’Inter e la lotta scudetto…” (Di venerdì 5 marzo 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Juventus-Lazio.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma sabato sera all'Allianz Stadium: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni del Crotone, alle condizioni di Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci e Alvaro Morata. Ma non solo..."La Lazio è una grande squadra che gioca assieme ormai da 5-6 anni, hanno un gioco ben definito e si conoscono bene. I risultati parlano per loro. Sappiamo che non sarà facile. Tutte le partite sono decisive. Testa alla Lazio e poi penseremo al Porto, sono abituato a pensare al presente. Cosa penso delle parole di Sacchi? Non le ho lette, i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dellaAndrea, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma sabato sera all'Allianz Stadium: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni del Crotone, alledi Matthijs De, Leonardoe Alvaro Morata. Ma non solo..."Laè una grande squadra che gioca assieme ormai da 5-6 anni, hanno un gioco ben definito e si conoscono bene. I risultati parlano per loro. Sappiamo che non sarà facile. Tutte le partite sono decisive. Testa allae poi penseremo al Porto, sono abituato a pensare al presente. Cosa penso delle parole di Sacchi? Non le ho lette, i ...

