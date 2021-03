Gregoretti: Salvini, 'esito udienza preliminare? Non faccio pronostici, ho fatto mio dovere' (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "L'ambasciatore ha detto che quello che ho fatto io è stato fatto prima ed è stato fatto dopo. Anzi, grazie a quello che ho fatto io si sono dati una sveglia. Ci rivedremo il 10 aprile e poi si chiude il 14 maggio. Ma non faccio pronostici, continuo a ritenere di aver fatto il mio dovere e di avere salvato vite". Lo ha detto Matteo Salvini lasciando l'aula bunker di Catania. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "L'ambasciatore ha detto che quello che hoio è statoprima ed è statodopo. Anzi, grazie a quello che hoio si sono dati una sveglia. Ci rivedremo il 10 aprile e poi si chiude il 14 maggio. Ma non, continuo a ritenere di averil mioe di avere salvato vite". Lo ha detto Matteolasciando l'aula bunker di Catania.

