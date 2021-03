Governo: Salvini, 'Draghi può contare su apporto e supporto compatto della Lega' (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "In questa settimana ci sono stati problemi in casa del Pd e in casa del M5S. Io posso dire con tranquillità che l'Italia e il presidente Draghi possono contare sull'apporto e supporto compatto della Lega". Lo ha detto Matteo Salvini. "Spero che il dibattito non vada avanti per un mese sulle difficoltà del Pd o dei Cinque stelle", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "In questa settimana ci sono stati problemi in casa del Pd e in casa del M5S. Io posso dire con tranquillità che l'Italia e il presidentepossonosull'". Lo ha detto Matteo. "Spero che il dibattito non vada avanti per un mese sulle difficoltà del Pd o dei Cinque stelle", ha concluso.

matteosalvinimi : #Salvini: Spiace che il segretario Pd si dimetta perché nel suo partito “si parla solo di poltrone”... La Lega è al… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI: 'SERVIVA LA LEGA AL GOVERNO PER PENSARE DI PRODURRE VACCINI IN ITALIA'. - M5S_Europa : Forse #Salvini non ricorda che il suo amico #Orban bloccò il negoziato sul #RecoveryFund. La priorità del governo… - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Diciamola tutta.. Tempo delle Minchionate.. Ancora non si è fatto nulla è i Soldi 32 Miliardi.. Sono ancora da distribuire..… - vlastabernard : @enzocasamento Per me il governo Conte-Casalino non era per niente di sinistra. L'orientamento del governo Draghi n… -