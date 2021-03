Giugliano | caos e assembramenti all’Asl per la seconda dose del vaccino

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano caos

Teleclubitalia

... poi ha raccolto oltre cento persone al proprio seguito in una villa privata di, convinto ... APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Napoli, la zona arancione non ferma il: nuovo assalto al... IL ......e urla per... I CONTROLLI Torre del Greco, scoperto con domentiper l'espatrio falsi,... LA DROGA Pomigliano, scoperti crack e cocainain casa di un 27enne incensurato I CONTROLLI, ..."Aveva un'emorragia cerebrale e ci hanno fatto sapere dopo ben sei ore d'attesa che non potevano fare nulla perché non avevano il reparto di neurologia" ...