Giudizio e pregiudizio | onore delle armi al commissario Arcuri

(Di venerdì 5 marzo 2021) Eravamo un popolo di santi poeti e navigatori. Col tempo siamo diventati un popolo di allenatori di pallone, presidenti del consiglio e commissari straordinari. Siamo tutti (o in gran parte) esperti di come schierare in campo una squadra per vincere il campionato, come gestire un paese in tempi normali e in tempi di crisi, come intervenire con successo nelle faccende più urgenti e complesse. Insomma, saremmo sempre e comunque la persona giusta al posto giusto nel momento giusto. Il caso di Domenico, chiamato in fretta e furia dal premier uscente Giuseppe Conte per approvvigionare l’Italia dei dispositivi medici utili a contrastare il Covid, è più che emblematico. La reazione della rete alla notizia del suo avvicendamento con il generale dell’esercito Francesco Paolo Figliuolo (a cui vanno naturalmente gli auguri di buon lavoro) è stata di allargata ...