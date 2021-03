Giovanna Civitillo, il segreto dell’amore con Amadeus: lei svela tutto (Di venerdì 5 marzo 2021) Giovanna Civitillo, in un’intervista, svela il segreto dell’amore con Amadeus che dura da quasi vent’anni coronato dal matrimonio e un figlio. Giovanna Civitillo e Amadeus si amano esattamente come il primo giorno. Sono passati anni da quando i due s’innamorarono lavorando nel programma di Raiuno “L’eredità” ed oggi non solo si amano ancora di più, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 marzo 2021), in un’intervista,ilconche dura da quasi vent’anni coronato dal matrimonio e un figlio.si amano esattamente come il primo giorno. Sono passati anni da quando i due s’innamorarono lavorando nel programma di Raiuno “L’eredità” ed oggi non solo si amano ancora di più, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RaiUno : Siete curiosi di conoscere le ultime news su @SanremoRai? Non perdetevi #PrimaFestival con Giovanna Civitillo,… - nebulosa_mente : RT @maniconio: Il collegamento con Giovanna Civitillo - defrogging : RT @maniconio: Il collegamento con Giovanna Civitillo - beguiled2017 : RT @maniconio: Il collegamento con Giovanna Civitillo - edoludo : RT @NicolaRaiano: Per me Giovanna #Civitillo non può fare la conduttrice, punto. Però poi pensi che è la moglie di #Amadeus ed ecco che tu… -