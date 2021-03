GF Vip 5, Zenga e Rosalinda vanno a convivere: che fine hanno fatto le chiavi di Giuliano? (Di venerdì 5 marzo 2021) Quello che al Grande Fratello Vip 5 era un flirt iniziato quasi in sordina, fuori dalla Casa di Cinecittà si è trasformato in un grande amore. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, infatti, da quando sono usciti, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, non si sono più separati. Prima hanno trascorso qualche giorno a Roma in una sorta di luna di miele, poi hanno raggiunto Milano, la città dove vivevano entrambi. L’attrice siciliana si è sistemata a casa del figlio di Walter Zenga; ufficialmente in attesa di una nuova sistemazione, visto che doveva andare a vivere dall’ormai ex fidanzato Giuliano Condorelli, ufficiosamente sembra invece cominciata una vera e propria convivenza. Ma in tanti si chiedono se Rosalinda abbia visto Giuliano per dargli delle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 marzo 2021) Quello che al Grande Fratello Vip 5 era un flirt iniziato quasi in sordina, fuori dalla Casa di Cinecittà si è trasformato in un grande amore. AndreaCannavò, infatti, da quando sono usciti, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, non si sono più separati. Primatrascorso qualche giorno a Roma in una sorta di luna di miele, poiraggiunto Milano, la città dove vivevano entrambi. L’attrice siciliana si è sistemata a casa del figlio di Walter; ufficialmente in attesa di una nuova sistemazione, visto che doveva andare a vivere dall’ormai ex fidanzatoCondorelli, ufficiosamente sembra invece cominciata una vera e propria convivenza. Ma in tanti si chiedono seabbia vistoper dargli delle ...

