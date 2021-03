Festival di Sanremo 2021, Neffa risponde alle critiche dopo la performance con Noemi (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri sera, durante il Festival di Sanremo 2021, Noemi e Neffa sono stati i primi due cantanti a duettare sul palco dell’Ariston. La cantante in gara, infatti, ha scelto Neffa come big da cui farsi accompagnare durante l’esecuzione di Prima di andare via. Il pezzo è stato inciso dallo stesso Neffa nel 2003. Eppure qualcosa, ieri sera, è andato storto. Già dai primi minuti dell’esibizione ci si è accorti che qualcosa non andava bene con il microfono e con l’audio. Di fatto, alle orecchie di chi ascoltava, si vedeva Neffa non essere in sincronia con la base suonata dall’orchestra. Dai social sono subito piovute critiche nei confronti del cantante, con l’accuso di aver pregiudicato la performance di ... Leggi su trendit (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri sera, durante ildisono stati i primi due cantanti a duettare sul palco dell’Ariston. La cantante in gara, infatti, ha sceltocome big da cui farsi accompagnare durante l’esecuzione di Prima di andare via. Il pezzo è stato inciso dallo stessonel 2003. Eppure qualcosa, ieri sera, è andato storto. Già dai primi minuti dell’esibizione ci si è accorti che qualcosa non andava bene con il microfono e con l’audio. Di fatto,orecchie di chi ascoltava, si vedevanon essere in sincronia con la base suonata dall’orchestra. Dai social sono subito piovutenei confronti del cantante, con l’accuso di aver pregiudicato ladi ...

