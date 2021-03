Elodie senza parole quando è tornata a casa dopo Sanremo | la sorpresa di Marracash

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021)ha lasciato il segno a2021 e si parla ancora di lei, che è stata la co-conduttrice della seconda serata del Festival. Bella, brava, con una voce da brividi e una prescenica che ha conquistato tutto il pubblico. E poi i look, forse i migliori visti finora al teatro Ariston. Insomma, la cantante romana è stata una vera rivelazione, è piaciuta a tutti. Anche per il suo toccante monologo che ha chiuso la sua partecipazione a. “Ho sempre voluto fare questo mestiere sin da bambina ma mi sembrava troppo grande rispetto a una bambina così piccola. Non mi sentivo all’altezza, non mi piaceva la mia voce e soprattutto non avevo gli strumenti. Tante volte non mi sono data una possibilità nella mia vita. Non ho finito il liceo, non ho preso la patente, non ho studiato canto”. (Continua ...