**Covid: Curcio e Figliuolo a P.Chigi da Draghi** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il commissario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, sono stati a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Curcio e Figliuolo questa mattina hanno partecipato alla cabina di regia, in videoconferenza, tra governo, Regioni, Anci e Upi sul piano vaccini.

