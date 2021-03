Covid, autolesionismo e suicidio: aumentati del 50% i ricoveri tra i giovanissimi in Lombardia – Lo studio di Pavia (Di venerdì 5 marzo 2021) È un quadro «allarmante» quello delineato dalla Fondazione Mondino IRCCS di Pavia sugli adolescenti. Stando a un loro report – presentato al Senato e pubblicato da la Repubblica – in un anno sono aumentate di oltre il 50% le richieste di ricovero alla Neuropsichiatria per ragazzi in grave difficoltà presente nella loro struttura. E la situazione non è diversa nel resto della regione: stando ai dati forniti dai pronto soccorso lombardi, da ottobre 2020 a gennaio 2021 le domande sono aumentate del 50% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (nel periodo pre-Covid), in cui l’aumento era stato del 38%. Anche i tentati suicidi sono cresciuti del 50%, contro il precedente +15%. «L’emergenza riguarda gran parte della strutture lombarde», ha dichiarato il professor Renato Borgatti, direttore della Neuropsichiatria dell’Infanzia e ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) È un quadro «allarmante» quello delineato dalla Fondazione Mondino IRCCS disugli adolescenti. Stando a un loro report – presentato al Senato e pubblicato da la Repubblica – in un anno sono aumentate di oltre il 50% le richieste di ricovero alla Neuropsichiatria per ragazzi in grave difficoltà presente nella loro struttura. E la situazione non è diversa nel resto della regione: stando ai dati forniti dai pronto soccorso lombardi, da ottobre 2020 a gennaio 2021 le domande sono aumentate del 50% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (nel periodo pre-), in cui l’aumento era stato del 38%. Anche i tentati suicidi sono cresciuti del 50%, contro il precedente +15%. «L’emergenza riguarda gran parte della strutture lombarde», ha dichiarato il professor Renato Borgatti, direttore della Neuropsichiatria dell’Infanzia e ...

