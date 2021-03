Bar e locali, 32 miliardi promessi. Ma i soldi non arrivano. I ristoratori: “Tra noi e la rovina solo pochi mesi” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Governo Draghi pronto a varare miliardi di aiuti per i ristoratori che però ammoniscono: la situazione sta arrivando al punto critico, questione di mesi. Non bastano ne il cambio della guardia al Governo ne gli aiuti secondo i ristoratori italiani che denunciano una situazione ormai drammatica: il Premier Mario Draghi sta programmando una nuova campagna L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Governo Draghi pronto a vararedi aiuti per iche però ammoniscono: la situazione sta arrivando al punto critico, questione di. Non bastano ne il cambio della guardia al Governo ne gli aiuti secondo iitaliani che denunciano una situazione ormai drammatica: il Premier Mario Draghi sta programmando una nuova campagna L'articolo proviene da Leggilo.org.

FrancescoLollo1 : Sembra che il luogo più idoneo per organizzare una 'festa' non siano bar, ristoranti o locali in regola con le norm… - CorriereChieri : Ora i ristoratori fanno squadra: «Il Comune ci deve aiutare». A parlare sono i titolari di alcuni dei bar e dei ris… - frant42 : RT @ArturoP66023286: Italia, locali italiani chiusi ma gli ‘shisha bar’ islamici aperti: così diffondono il contagio - Annadelbello11 : RT @Andyesti: Ma ai ristoratori, ai gestori di Bar/locali, partite Iva, liberi professionisti, etc. che protestavano da mattina a sera in t… - LOPINIONISTA79 : @AndriaLiveIt Non avete capito un cazzo. Bisogna chiudere i bar. Sempre. Sono loro la causa dell'assembramento. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar locali Covid Francia, il ministro insiste: "Normalità in 4 - 6 settimane" Riapriremo ristoranti e bar quando potremo farlo, ma oggi non è il caso", taglia corto Veran. Negli ...ad i ndicatori sanitari collettivi che ci consentano di programmare la riapertura di certi locali ...

La Distilleria Petrone lancia gli iMIX Fresh Cocktail Gli "iMIX - Fresh Cocktail" potranno essere acquistati dal 4 marzo sull'e - commerce dell'Antica Distilleria Petrone (www.distilleriapetrone.it) o presso lounge bar, stabilimenti balneari, locali ...

Zona arancione, a Palazzo Nuovo è dura per bar e locali Futura News Ora le mafie comprano i locali in crisi da Covid «Guardi che le comprano il locale anche subito». Sono personaggi insospettabili quelli che si presentano. Spesso sono commercialisti, dicono di venire per conto di società imprecisate capaci di compra ...

Rieti Covid, pranzi dei 100 giorni. Scattano i controlli Rieti, nonostante la pandemia gli studenti reatini hanno deciso di non rinunciare al pranzo dei cento giorni . Lo scorso anno la festa era saltata ...

Riapriremo ristoranti equando potremo farlo, ma oggi non è il caso", taglia corto Veran. Negli ...ad i ndicatori sanitari collettivi che ci consentano di programmare la riapertura di certi...Gli "iMIX - Fresh Cocktail" potranno essere acquistati dal 4 marzo sull'e - commerce dell'Antica Distilleria Petrone (www.distilleriapetrone.it) o presso lounge, stabilimenti balneari,...«Guardi che le comprano il locale anche subito». Sono personaggi insospettabili quelli che si presentano. Spesso sono commercialisti, dicono di venire per conto di società imprecisate capaci di compra ...Rieti, nonostante la pandemia gli studenti reatini hanno deciso di non rinunciare al pranzo dei cento giorni . Lo scorso anno la festa era saltata ...