Amici 20, Leonardo Lamacchia fa coming out: "Sono gay! Avevo paura a dirlo, ora non più" (Di venerdì 5 marzo 2021) Comincia con il botto la prima puntata di Amici Special: il cantante Leonardo Lamacchia confessa la propria omosessualità. Amici di Maria De Filippi è un format di successo da ormai 20 anni e la sua autrice e conduttrice studia sempre nuovi modi per farlo espandere ed evolvere. L'ultima trovata di Maria è stata quella di offrire ai fan un contenuto più intimo, in cui i protagonisti della scuola di talenti più seguita d'Italia offrono dettagli più profondi sulla loro vita e sul loro modo di essere. In un certo senso si tratta di un ritorno alle origini, visto che Amici prima era un talk show dedicato ai problemi dei giovani. Il contenuto in questione, però, non sarà aperto a tutti, ma solo a coloro che hanno un abbonamento su Amazon Prime. La prima puntata della docu-serie intitolata ...

