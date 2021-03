Alessia Bonari, l’infermiera ospite a Sanremo 2021: cosa farà con il compenso percepito (Di venerdì 5 marzo 2021) l’infermiera Alessia Bonari è stata ospite nella prima serata del Festival di Sanremo: ecco cosa farà con il compenso percepito Nel corso della prima serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo è stata ospite Alessia Bonari, l’infermiera divenuta simbolo nella lotta al Covid-19. La sua foto con il volto quasi sfregiato dalla mascherina e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 marzo 2021)è statanella prima serata del Festival di: eccocon ilNel corso della prima serata della settantunesima edizione del Festival diè statadivenuta simbolo nella lotta al Covid-19. La sua foto con il volto quasi sfregiato dalla mascherina e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

matteosalvinimi : “Ho donato il mio compenso per #Sanremo per le cure palliative ai malati terminali”. Grazie ad Alessia Bonari, l’in… - repubblica : Alessia Bonari, dal palco di Sanremo al ritorno in corsia: 'Il mio compenso della serata donato per le cure palliat… - fanpage : “Ho deciso di dare il mio compenso per le cure ai malati terminali. Ho accolto con grande onore questo invito, ma l… - marcoluci1 : RT @fanpage: “Ho deciso di dare il mio compenso per le cure ai malati terminali. Ho accolto con grande onore questo invito, ma la mia quoti… - occhio_notizie : “Ho deciso di dare il mio compenso per le cure ai malati terminali. Ho accolto con grande onore questo invito, ma l… -