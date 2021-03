8 marzo, Silva (Flos): "Aziende cominciano a preferire manager donna" (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 marz. (Labitalia) - Le donne manager in Italia sono in aumento. Anzi, molto spesso può capitare che nello scegliere una persona per un ruolo apicale si preferisca una donna, come spiega ad Adnkronos/Labitalia Roberta Silva, che dal maggio 2019 è alla guida di Flos, azienda di illuminazione riconosciuta come leader a livello mondiale per la produzione di lampade di design di alta gamma e sistemi innovativi di luce nel settore residenziale e architetturale. Flos fa parte di Design Holding, il più grande gruppo al mondo nel settore del design di alta gamma, fondato nel novembre 2018 da Investindustrial e controllato da società di investimento di Investindustrial e The Carlyle Group. "Adesso le donne si cercano per i consigli di amministrazione: ad esempio, per Piero Gandini (l'imprenditore che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 marz. (Labitalia) - Le donnein Italia sono in aumento. Anzi, molto spesso può capitare che nello scegliere una persona per un ruolo apicale si preferisca una, come spiega ad Adnkronos/Labitalia Roberta, che dal maggio 2019 è alla guida di, azienda di illuminazione riconosciuta come leader a livello mondiale per la produzione di lampade di design di alta gamma e sistemi innovativi di luce nel settore residenziale e architetturale.fa parte di Design Holding, il più grande gruppo al mondo nel settore del design di alta gamma, fondato nel novembre 2018 da Investindustrial e controllato da società di investimento di Investindustrial e The Carlyle Group. "Adesso le donne si cercano per i consigli di amministrazione: ad esempio, per Piero Gandini (l'imprenditore che ...

