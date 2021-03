' Variante inglese più contagiosa del 90%' | allarme su Science | lockdown | scuole chiuse e vaccino per fermarla

(Di giovedì 4 marzo 2021) ' piùdel 90%', l'arriva dallo studio sugli esiti elaborati dal centro di ricerca di Europa e Stati Uniti e pubblicati su . E la 'ricetta' per lmitarne la diffusione per i ...

fattoquotidiano : DRAGHI SI NASCONDE / SPERANZA E GELMINI MANDATI AVANTI A SPIEGARE LE MISURE Decidono le Regioni se lasciare a casa… - istsupsan : ??#COVID19, #VARIANTE INGLESE DIVENTA PREVALENTE ?? 54% delle infezioni da Sars-CoV-2 dovute a ‘variante inglese’… - antoguerrera : Lo sostengo da settimane e mi spiace essere allarmista. Ma l'Italia non ha ancora capito che con la cosiddetta 'va… - markorusso69 : RT @whiteguidos: Già, e perché la variante inglese è così pericolosa e invece là stanno riaprendo tutto??? - bettasanlazzaro : «Variante inglese più contagiosa del 90% (circola tra bambini e giovani) allarme su Science: #lockdown,… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Il Sole 24 ORE

... i ricercatori hanno utilizzato un modello per valutarne il tasso di crescita ed è emerso che quello dellaera decisamente maggiore rispetto a quello di 307 altre varianti del virus ...Inoltre, si tratta di un anticorpo monoclonale capace di neutralizzare anche lae virus che contengono le mutazioni chiave delle varianti sudafricana e brasiliana. E' recente, ...Variante inglese ad Aprilia. La Asl pontina ha avuto riscontro dallo Spallanzani che una donna risultata positiva nei giorni scorsi al test molecolare è stata aggredita dalla ...«I dati sono in costante aumento con una forte presenza della variante inglese che coinvolge in particolare le scuole. È quindi necessaria una scelta decisa e rapida a protezione di ragazzi e famiglie ...