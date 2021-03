Un fiore per la ricerca: torna la Margherita per l’Airc (Di giovedì 4 marzo 2021) Dal 5 marzo al 25 aprile torna la “Margherita per AIRC”. Per l’ottavo anno consecutivo AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e i suoi associati, da sempre sensibili alle tematiche sociali e alle iniziative benefiche, rinnovano il sostegno alla ricerca sul cancro di Fondazione AIRC. E lo fanno ancora una volta scegliendo la Margherita, fiore della purezza per eccellenza e prodotto made in Italy al 100%. Nella Bergamasca si potrà trovare al Centro Verde di Caravaggio e Pirola Centro Verde dell’Isola a Ponte San Pietro. MADE IN ITALY La “Margherita per AIRC” nasce nella Riviera Ligure di Ponente, in particolare nella Piana di Albenga, dove ogni anno vengono prodotti circa 10 milioni di vasi di questo splendido fiore. La Margherita è garantita ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 marzo 2021) Dal 5 marzo al 25 aprilela “per AIRC”. Per l’ottavo anno consecutivo AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e i suoi associati, da sempre sensibili alle tematiche sociali e alle iniziative benefiche, rinnovano il sostegno allasul cancro di Fondazione AIRC. E lo fanno ancora una volta scegliendo ladella purezza per eccellenza e prodotto made in Italy al 100%. Nella Bergamasca si potrà trovare al Centro Verde di Caravaggio e Pirola Centro Verde dell’Isola a Ponte San Pietro. MADE IN ITALY La “per AIRC” nasce nella Riviera Ligure di Ponente, in particolare nella Piana di Albenga, dove ogni anno vengono prodotti circa 10 milioni di vasi di questo splendido. Laè garantita ...

FranAltomare : Fiore, sono le 23:21. Per gentil cortesia. #Sanremo2021 - Raiofficialnews : “Questa edizione di @SanremoRai è incomparabile alle altre, è il risultato finale di un lavoro eroico della squadra… - ester_mercuri : RT @adestrainalto: 'vale la pena prendere qualche pietra per raccogliere qualche fiore' ???? Ermal Meta. - naiemzzu : RT @pillow_really: 'Vale la pena prendere qualche sasso per poter raccogliere qualche fiore.' Meta Ermal signori miei #Sanrem2021 - ROXSY24418762 : @impressioni61 @alaffranchi Pochi minuti fa Ermal ha citato questa frase: vale la pena prendere qualche pietra per… -