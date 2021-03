Tuttomercatoweb: il Wolverhampton è interessato a Gattuso (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel futuro di Rino Gattuso potrebbe esserci l’Inghilterra. Tuttomercatoweb.com scrive che ad essersi interessato al profilo del tecnico del Napoli sarebbe il Wolverhampton, che pensa proprio a lui per una ipotetica sostituzione di Espirito Santo. “Sirene inglesi per Gennaro Gattuso. Il Wolverhampton studia il profilo dell’allenatore del Napoli per la prossima stagione. È un nome al vaglio degli uomini mercato del club. Il futuro di Gattuso potrebbe essere in Inghilterra. E se il Wolverhampton dovesse decidere di sostituire Espirito Santo dopo una serie di risultati soddisfacenti e chiudere un ciclo, l’attuale tecnico azzurro potrebbe essere più di un’idea. La Premier chiama, nel mirino c’è Gattuso…” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel futuro di Rinopotrebbe esserci l’Inghilterra..com scrive che ad essersial profilo del tecnico del Napoli sarebbe il, che pensa proprio a lui per una ipotetica sostituzione di Espirito Santo. “Sirene inglesi per Gennaro. Ilstudia il profilo dell’allenatore del Napoli per la prossima stagione. È un nome al vaglio degli uomini mercato del club. Il futuro dipotrebbe essere in Inghilterra. E se ildovesse decidere di sostituire Espirito Santo dopo una serie di risultati soddisfacenti e chiudere un ciclo, l’attuale tecnico azzurro potrebbe essere più di un’idea. La Premier chiama, nel mirino c’è…” L'articolo ilNapolista.

