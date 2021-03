Terza ondata, il dpcm non è in vigore e il governo pensa a una nuova stretta (Di giovedì 4 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il nuovo decreto Draghi ancora non è in vigore, ma a Palazzo Chigi già si discute una nuova stretta. D’altra parte i segnali di allarme si sono moltiplicati negli ultimi giorni, a partire da un incremento nei test risultati positivi al nuovo coronavirus, soprattutto se misurati su base settimanale, e passando per le dichiarazioni di Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 4 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il nuovo decreto Draghi ancora non è in, ma a Palazzo Chigi già si discute una. D’altra parte i segnali di allarme si sono moltiplicati negli ultimi giorni, a partire da un incremento nei test risultati positivi al nuovo coronavirus, soprattutto se misurati su base settimanale, e passando per le dichiarazioni di Impronta Unika.

fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - SkyTG24 : 'Mi vergogno che nel Pd da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza… - fattoquotidiano : “Parte la terza ondata: casi aumentano in 94 province su 107. Zone rosse locali in ritardo”. Il monitoraggio di Gim… - danpasbiella : Cirio: terza ondata #COVID19 una realtà, sui #VaccinoAntiCovid il Piemonte può a fare da solo - villaintine : RT @maniconio: I Negr4mar0 sono la terza ondata -