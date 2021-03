Sindaco a Asl: “Isolati per le frane. Vi do i locali per presidio con ambulanza” (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPisciotta (Sa) – Lettera del Sindaco Ettore Liguori al responsabile terrotoriale per le emergenze dell’Asl, Domenico Violante. L’ amministrazione comunale di Pisciotta intende così sollecitare l’attivazione di un presidio sanitario con ambulanza sul territorio. La richiesta del Sindaco Ettore Liguori arriva in seguito anche ad alcuni episodi che si sono registrati negli ultimi tempi. In settimana una sessantenne è deceduta nella chiesa Madre per arresto cardiaco. Liguori scrive: “Come credo sia noto, il Comune di Pisciotta risulta al momento, con collegamenti stradali precari che, in particolare, tra la frazione Caprioli e il presidio SAUT di Palinuro sono divenuti assolutamente problematici. Ciò per la chiusura della strada litoranea in località Gabella cui ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPisciotta (Sa) – Lettera delEttore Liguori al responsabile terrotoriale per le emergenze dell’Asl, Domenico Violante. L’ amministrazione comunale di Pisciotta intende così sollecitare l’attivazione di unsanitario consul territorio. La richiesta delEttore Liguori arriva in seguito anche ad alcuni episodi che si sono registrati negli ultimi tempi. In settimana una sessantenne è deceduta nella chiesa Madre per arresto cardiaco. Liguori scrive: “Come credo sia noto, il Comune di Pisciotta risulta al momento, con collegamenti stradali precari che, in particolare, tra la frazione Caprioli e ilSAUT di Palinuro sono divenuti assolutamente problematici. Ciò per la chiusura della strada litoranea intà Gabella cui ...

