Scuola | Sileri | “Va chiusa | varianti Covid colpiscono giovani”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Sono tra quelli che ha sempre pensato lacome luogo sicuro. Purtroppo ora questa variante del coronavirus colpisce soggetti più. Laddove la circolazione del virus è particolarmente severa e vede impegnate le, è chiaro che bisogna chiudere, non solamente le scuole”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo(M5S) alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “A marzo però arriveranno più dosi” di vaccino anti-“e sarà importante somministrare almeno la prima dose alle fasce più fragili della popolazione”, ha detto il sottosegretario. “Fare una singola dose non significa non fare la seconda dose o ritardarla di tanti mesi, significa poter fare la prima dose a più persone e poi quando ci saranno più vaccini procedere con il richiamo. Un ...