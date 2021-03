Sanremo, Elodie in stile Beyoncé infiamma l’Ariston (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Elodie infiamma l’Ariston. Dopo il successo di ‘Andromeda‘, brano in gara alla scorsa edizione della kermesse, la cantante torna al Teatro Ariston in veste di co-conduttrice e conquista il pubblico a casa, scatenando una pioggia di tweet. Naturale e genuina, Elodie ha alzato la temperatura di un’edizione un po’ sottotono con un medley mozzafiato che ci ha tenuti letteralmente incollati al divano. Coda lunghissima (alla JLo) e un mini-abito fatto di fili gold intrecciati (alla Beyoncé), la cantante ha portato sul palco un mash-up di brani in una versione speciale ad hoc per Sanremo 71. ‘Guaranà‘ su base Vogue di Madonna, ‘La luna bussò’ di Loredana Bertè, ‘Nero Bali’ del trio Elodie-Michele Bravi-Guè Pequeno, ‘Rumore’ di Raffaella Carrà e ‘Soldi’ di Mahmood (o Macmud, cit. Amadeus) su base ‘Crazy in love di Beyoncé’. Visualizza questo post su Instagram Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Elodie infiamma l’Ariston. Dopo il successo di ‘Andromeda‘, brano in gara alla scorsa edizione della kermesse, la cantante torna al Teatro Ariston in veste di co-conduttrice e conquista il pubblico a casa, scatenando una pioggia di tweet. Naturale e genuina, Elodie ha alzato la temperatura di un’edizione un po’ sottotono con un medley mozzafiato che ci ha tenuti letteralmente incollati al divano. Coda lunghissima (alla JLo) e un mini-abito fatto di fili gold intrecciati (alla Beyoncé), la cantante ha portato sul palco un mash-up di brani in una versione speciale ad hoc per Sanremo 71. ‘Guaranà‘ su base Vogue di Madonna, ‘La luna bussò’ di Loredana Bertè, ‘Nero Bali’ del trio Elodie-Michele Bravi-Guè Pequeno, ‘Rumore’ di Raffaella Carrà e ‘Soldi’ di Mahmood (o Macmud, cit. Amadeus) su base ‘Crazy in love di Beyoncé’. Visualizza questo post su Instagram

