Rosso a Wall Street. Powell: “Mi aspetto aumento inflazione” (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell si aspetta un aumento dell’inflazione nei prossimi mesi, ma questo non sarà motivo sufficiente per spingere la banca centrale ad aumentare i tassi di interesse. “Ci aspettiamo che con la riapertura dell’economia e, si spera, con la ripresa, assisteremo a un aumento dell’inflazione grazie agli effetti di base” – ha detto Powell durante una conferenza del Wall Street Journal -. “Ciò potrebbe creare una pressione al rialzo sui prezzi”. Secondo il governatore della Fed, probabilmente questi rialzi “saranno transitori” e bisognerà pazientare. L’obiettivo della Fed è un’inflazione intorno al 2%, un tasso che segnala un’economia sana e fornisce un po’ di spazio per tagliare il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente della Federal Reserve Jeromesi aspetta undell’nei prossimi mesi, ma questo non sarà motivo sufficiente per spingere la banca centrale ad aumentare i tassi di interesse. “Ci aspettiamo che con la riapertura dell’economia e, si spera, con la ripresa, assisteremo a undell’grazie agli effetti di base” – ha dettodurante una conferenza delJournal -. “Ciò potrebbe creare una pressione al rialzo sui prezzi”. Secondo il governatore della Fed, probabilmente questi rialzi “saranno transitori” e bisognerà pazientare. L’obiettivo della Fed è un’intorno al 2%, un tasso che segnala un’economia sana e fornisce un po’ di spazio per tagliare il ...

