Questa è smaltata come un bidet Dago svela l' orrore in sala stampa contro Arisa | Tutti si chiedono se

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Voci maliziose e cattivissime dal Festival di Sanremo. Voci che trapelano dopo la seconda puntata e che vengono rilanciate daspia, nella irriverente rubrica Sanremo Spia, curata da Giuseppe Candela e tutta dedicata agli spifferi, alle indiscrezioni e alle curiosità velenose che trapelano nel corso della settimana della kermesse. E in questo caso nel mirino dispia ci finisce, all'anagrafe Rosalba Pippa, già vincitrice due volte del Festival, già presentatrice e tornata in gara con il brano Potevi fare di più, che non ha sfondato né sfigurato: nella prima serata si è classificata settima, mentre nella classifica generale dopo la seconda è in undicesima posizione, insomma comunque nella prima metà. Ma il tris sanremese non sembra alla portata. Ma, si diceva. Le voci rilanciate daspia. Sul sito ...