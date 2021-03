Perchè politica dovrebbe sfruttare il governo Draghi per rinascere (Di giovedì 4 marzo 2021) La crisi di governo che ha fatto cadere Giuseppe Conte e entrare in scena il neopresidente Mario Draghi è il simbolo del fallimento della classe politica italiana e, soprattutto, dei suoi politici. Mario Draghi viene descritto come un salvatore, colui che si dovrà occupare di rimettere insieme i cocci di un vaso distrutto ormai da molto tempo. Ma senza le forze politiche nemmeno Draghi sarà in grado di ricostruire un Paese allo sfacelo. La vera necessità, l’unico modo per far sì che le cose tornino a funzionare è che la politica ammetta i suoi fallimenti e scelga finalmente di riformarsi, smettendo di tentare solo di sopravvivere e tornando a rispondere alle domande che i cittadini pongono, alle necessità evidenti. Il governo Draghi deve essere un ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021) La crisi diche ha fatto cadere Giuseppe Conte e entrare in scena il neopresidente Marioè il simbolo del fallimento della classeitaliana e, soprattutto, dei suoi politici. Marioviene descritto come un salvatore, colui che si dovrà occupare di rimettere insieme i cocci di un vaso distrutto ormai da molto tempo. Ma senza le forze politiche nemmenosarà in grado di ricostruire un Paese allo sfacelo. La vera necessità, l’unico modo per far sì che le cose tornino a funzionare è che laammetta i suoi fallimenti e scelga finalmente di riformarsi, smettendo di tentare solo di sopravvivere e tornando a rispondere alle domande che i cittadini pongono, alle necessità evidenti. Ildeve essere un ...

Governo Draghi, quelli che dicono no. Il M5S si spacca, Grillo: «Fedeli a Conte»