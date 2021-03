**Pd: De Micheli, 'firmato appello per Zingaretti, assemblea respinga dimissioni'** (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : **Pd: De Micheli, 'firmato appello per Zingaretti, assemblea respinga dimissioni'**... - marterover2 : @Signorasinasce Vero ! Anche i giornali lo confermano, è una buona notizia, ora la De Micheli si farà avanti per… - SoloCristy : @SarahConnor_18 Se puoi cerca l’intervista che stamattina ha rilasciato la De Micheli a Sky Nell’ultima parte si ca… - Fabrizi89066475 : @ZZiliani Zingaretti con la D'Urso e Marchisio completa l'opera di distruzione del PD. Manca la De Micheli per Roma. Che pena. - sgennai : RT @SkyTG24: De Micheli a Sky TG24: 'Arrivato il momento per candidatura femminile alla guida del Pd' -