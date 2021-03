Niente scorte e modello Protezione Civile. Così Draghi riscrive la campagna vaccinale

(Di giovedì 4 marzo 2021), vaccino AstraZeneca - che domani, venerdì 5 marzo, potrebbe essere autorizzato anche per le persone di età superiore ai 65 e fino agli 80 anni - per tutti e senza faredi dosi, prosieguo della vaccinazione per fasce d’età in tutto il Paese coinvolgendo i medici di famiglia e quelli aziendali. Sono i cardini attorno ai quali ruota la riorganizzazione dellasecondo il metodo. Figliuolo subito “operativo” con le Regioni Si annuncia come “subito operativo” l’incontro tra il neo commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e i presidenti delle Regioni. Sul tavolo c’è la riorganizzazione del piano vaccini e l’imperativo del Governo è “accelerare”. Che suona un po’ come “recuperare il ...

AstraZeneca per tutti eDomani, venerdì 5 marzo, potrebbero essere aggiornate le indicazioni dell'Agenzia del farmaco sul vaccino AstraZeneca, finora raccomandato solo fino ai 65 anni. ...04 mar 18:57 Covid, l'Italia diventa ogni giorno più rossa - VIDEO 04 mar 18:36 Vertice emergenza vaccini: "Non tenereAstraZeneca, usarli tutti" 'Non teneredi vaccini AstraZeneca da ...Modello Protezione civile, vaccino AstraZeneca - che domani, venerdì 5 marzo, potrebbe essere autorizzato anche per le persone di età superiore ai 65 e fino agli 80 anni - per tutti e senza fare scort ...Verificare la possibilità di somministrare il vaccino Astrazeneca anche agli over 65 come già avviene in altri Paesi e utilizzare tutte le dosi a disposizione senza badare alle ...