Nicola Zingaretti si è dimesso dal Pd | l’annuncio con un post su Facebook

(Di giovedì 4 marzo 2021)su31 minuti fa: il segretario del Pdsi èquesto pomeriggio si èdal Pd. Una decisione comunicata tramite. Ecco ilintegrale dell’ex segretario del Partito Democratico. “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni. Sono stato eletto proprio due anni fa. Abbiamo salvato il Pd e ora ce l’ho messa tutta per spingere il gruppo dirigente verso una fase nuova. Ho ...

you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - ilpost : Il segretario del Partito Democratico Nicola #Zingaretti ha detto che nelle prossime ore si dimetterà, dopo settima… - ilpost : Nicola Zingaretti si dimette da segretario del PD - titty_napoli : RT @you_trend: ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - Giovannaconfal6 : RT @Misurelli77: Ci siamo giocati l'ennesimo segretario Segretari scelti dagli elettori alle primarie logorati dalla bande interne Che schi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Zingaretti

Lo annuncia su Facebook il segretario del Pd. 'L'Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili. Io ho fatto la mia parte, spero che ora il Pd torni a parlare dei problemi ...'Nelle prossime ore scriverò alla presidente del partito per dimettermi formalmente'. Con queste parole scritte su Facebook, il segretario del Pdha annunciato il suo passo indietro. 'Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in ...ROMA - Nicola Zingaretti lascia la segreteria del PD. Lo annuncia lo stesso presidente della Regione Lazio, in un post su Facebook. Da giorni le indiscrezioni accreditano Stefano Bonaccini, anch'egli ...Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e ...