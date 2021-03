'Napoli, Manolas non è quello di anni fa. Delusione Bakayoko' (Di giovedì 4 marzo 2021) Napoli - "Terzo gol preso? L'episodio in sé dice certamente che Manolas non è quello di anni fa. Alla fine magari la prestazione viene inficiata da un errore di un calciatori e poi non vinci le ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021)- "Terzo gol preso? L'episodio in sé dice certamente chenon èdifa. Alla fine magari la prestazione viene inficiata da un errore di un calciatori e poi non vinci le ...

sportli26181512 : 'Napoli, #Manolas non è quello di anni fa. Delusione #Bakayoko': L'agente FIFA Damiani: 'Non amo parlar male dei mi… - infoitsport : Napoli, report allenamento: Osimhen si allena a parte, novità per Manolas - carloarbini51 : RT @RobertoRenga: Quel pollo di Manolas rovina la serata al Napoli. Era un buon giocatore anni fa. - VitoMarinelli14 : @MileTrecarichi Mah secondo me non è questione di manolas o un altro è questione che a Napoli per autodistruggersi… - cn1926it : “Che delusione #Bakayoko… #Manolas non è più quello di anni fa. #Ghoulam? L’ho scoperto io!” -