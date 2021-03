MotoE Test Jerez 2021, i risultati dei tre giorni di prove (Di giovedì 4 marzo 2021) In questi giorni è iniziata con i Test sul circuito di Jerez de la Frontera, la stagione 2021 della Coppa del Mondo della MotoE. Tutti i piloti erano presenti a questa tre giorni di prove sul tracciato andaluso, tranne Mattia Casadei. Il pilota di SIC58 Squadra Corse era assente a causa di un infortunio rimediato in allenamento qualche settimana fa. Aegerter davanti a tutti nel Day1 dei Test MotoE 2021 a Jerez Il più veloce nella prima giornata di Test è stato Dominique Aegerter del team Dynavolt Intact GP che ha concluso in 1:48.478. Secondo posto per Granado (+0.124) il quale è stato l’unico pilota, oltre al pilota svizzero a fare un tempo sotto l’1:49. Ottimo inizio per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) In questiè iniziata con isul circuito dide la Frontera, la stagionedella Coppa del Mondo della. Tutti i piloti erano presenti a questa tredisul tracciato andaluso, tranne Mattia Casadei. Il pilota di SIC58 Squadra Corse era assente a causa di un infortunio rimediato in allenamento qualche settimana fa. Aegerter davanti a tutti nel Day1 deiIl più veloce nella prima giornata diè stato Dominique Aegerter del team Dynavolt Intact GP che ha concluso in 1:48.478. Secondo posto per Granado (+0.124) il quale è stato l’unico pilota, oltre al pilota svizzero a fare un tempo sotto l’1:49. Ottimo inizio per ...

dianatamantini : MOTOE - Primi test MotoE nel segno di Eric Granado. Il pilota brasiliano stampa il miglior crono assoluto in quest'… - corsedimoto : MOTOE - Primi test #MotoE nel segno di Eric #Granado. Il pilota brasiliano stampa il miglior crono assoluto in ques… - EpaddockIT : MotoE ?? World Cup: nell'ultimo giorno di test sul @circuitodejerez non si è svolta la gara simulata (rimandata ai… - EpaddockIT : MotoE ?? World Cup: nella prima sessione dell'ultimo giorno di test a Jerez, Eric Granado e Dominique Aegerter scen… - LiveGPit : A tutto test! Moto3, Moto2 e MotoE in pista tra Portogallo e Spagna Di @ChiaraToffolo_ -