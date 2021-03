Maxi rissa con machete tra giovanissimi a Desio. L’evento organizzato su Instagram (Di giovedì 4 marzo 2021) Bastoni, pietre, bottiglie e persino un machete, queste le armi della rissa “horror” a Desio, la scorsa sera. Un excursus di violenza insensata, una vera e propria baraonda. L’organizzazione delL’evento, avvenuta su Instagram, una sorta di “flash mob” ma i partecipanti anziché ballare o cantare se le davano di santa ragione. Tra di loro anche un ferito, si tratta di un giovane colpito alla testa e finito in ospedale in codice giallo. 5 giovani portati in caserma. Tutti gli altri sono riusciti a dileguarsi. Tutto è partito da due “duellanti” ventenni che hanno avuto un diverbio sui social. Si sono minacciati e hanno finito col darsi appuntamento portando con sé le rispettive “bande”. Minacce, pitbull, sputi, provocazioni, insulti. Dopo di che, “Sono volati sassi, bastoni, bottiglie di birra, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Bastoni, pietre, bottiglie e persino un, queste le armi della“horror” a, la scorsa sera. Un excursus di violenza insensata, una vera e propria baraonda. L’organizzazione del, avvenuta su, una sorta di “flash mob” ma i partecipanti anziché ballare o cantare se le davano di santa ragione. Tra di loro anche un ferito, si tratta di un giovane colpito alla testa e finito in ospedale in codice giallo. 5 giovani portati in caserma. Tutti gli altri sono riusciti a dileguarsi. Tutto è partito da due “duellanti” ventenni che hanno avuto un diverbio sui social. Si sono minacciati e hanno finito col darsi appuntamento portando con sé le rispettive “bande”. Minacce, pitbull, sputi, provocazioni, insulti. Dopo di che, “Sono volati sassi, bastoni, bottiglie di birra, ...

Agenzia_Ansa : Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza #ANSA - MediasetTgcom24 : Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza #Desio - Corriere : Desio, rissa con machete tra due gang di ragazzini in pieno centro - ilfaroonline : Maxi rissa in centro città con machete e mazze baseball: nei guai 20 giovani - Italia_Notizie : Desio, appuntamento su Instagram, poi rissa con machete tra due gang di ragazzini… -