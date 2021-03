Mandzukic, ci sei? Il Milan lavora per portarlo a Manchester (Di giovedì 4 marzo 2021) Osservate questa foto. Facile pensare, alla luce di com'è andata, che con qualcuno di questi tre individui in campo contro l'Udinese, magari sarebbe finita diversamente. In particolare, al centro di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 marzo 2021) Osservate questa foto. Facile pensare, alla luce di com'è andata, che con qualcuno di questi tre individui in campo contro l'Udinese, magari sarebbe finita diversamente. In particolare, al centro di ...

sportli26181512 : Mandzukic, ci sei? Il Milan lavora per portarlo a Manchester: Mandzukic, ci sei? Il Milan lavora per portarlo a Man… - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: #Mandzukic, ci sei? Il #Milan lavora per portarlo a #Manchester - Gazzetta_it : #Mandzukic, ci sei? Il #Milan lavora per portarlo a #Manchester - _DHawk : @Zorochan_1 Voglio credere che non siano così stupidi da non aver pensato che con mandzukic e Ibra sei completament… - ElChino_1908 : @il_elliott @Lallodj @marifcinter @Andreamoffa Fi aolmo , di Kabak ti sei scordsto? Hai preso un 40enne a zero, Man… -