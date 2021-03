LIVE Combinata nordica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Riiber favorito dal trampolino grande (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14 Ora è addirittura cambiato il vento, passando alle spalle. Atleti ancor più penalizzati. 11.12 La vera gara inizierà dal pettorale 30: da lì si potrà iniziare alla battaglia per il podio. 11.09 Abbassata la stanga di partenza perché è forte il vento frontale. 11.06 Grandissimo salto per Gasper Brecl: lo sloveno va in testa con 132 metri e 128,3 punti, resterà a lungo al comando. 11.05 Ovviamente in questa prima parte di gara scendono atleti di LIVEllo inferiore. 11.03 In testa al momento lo statunitense Jared Shumate con 103,5 metri. 11.01 Il primo a saltare è l’ucraino Viktor Pasichnik: per lui 86,5 metri. 10.59 Gara che sta per prendere il via. 10.57 A sfidarlo ci provano i tedeschi che schierano Eric Frenzel, detentore dell’oro (fu lui a trionfare a Seefeld 2019), e Vinzenz Geiger, ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 Ora è addirittura cambiato il vento, passando alle spalle. Atleti ancor più penalizzati. 11.12 La vera gara inizierà dal pettorale 30: da lì si potrà iniziare alla battaglia per il podio. 11.09 Abbassata la stanga di partenza perché è forte il vento frontale. 11.06 Grandissimo salto per Gasper Brecl: lo sloveno va in testa con 132 metri e 128,3 punti, resterà a lungo al comando. 11.05 Ovviamente in questa prima parte di gara scendono atleti dillo inferiore. 11.03 In testa al momento lo statunitense Jared Shumate con 103,5 metri. 11.01 Il primo a saltare è l’ucraino Viktor Pasichnik: per lui 86,5 metri. 10.59 Gara che sta per prendere il via. 10.57 A sfidarlo ci provano i tedeschi che schierano Eric Frenzel, detentore dell’oro (fu lui a trionfare a Seefeld 2019), e Vinzenz Geiger, ...

